Медведева: команда "Время первых" не признает поражения на Кубке Первого канала

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Команда "Время первых" не признает поражения на Кубке Первого канала по фигурному катанию, фигуристы горды, что получили приз зрительских симпатий. Об этом капитан команды Евгения Медведева рассказала на пресс-конференции.

Команда "Красная машина", капитаном которой является Алина Загитова, одержала победу на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Соперником "Красной машины" была команда "Время первых", ее капитаном является Медведева. "Красная машина" в общей сложности набрала 2634,95 балла, "Время первых" - 2606,21.

"Спасибо большое всем моим фанатам, с которыми мы сделали этот праздник для нашей команды, это было здорово. У меня до сих пор не умещается в голове, как они проносят такие баннеры, как они это согласуют. Было очень громко, очень круто. Спасибо, что за один вечер было столько хлопушек и дуделок, нам с трибун скинули целый мешок", - рассказала Медведева.

"Сегодняшний день подарил нашей команде самое большое количество эмоций, которые мы когда-либо получали - и плакали, и смеялись, и на попе катались. Как капитан от лица своей команды скажу - мы не признаем поражения и гордимся, что получили приз зрительских симпатий. Они знают, кого они выбирают", - добавила фигуристка.