Четыре очка Овечкина не спасли "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ с "Филадельфией"

ТАСС, 7 февраля. "Вашингтон" проиграл "Филадельфии" со счетом 4:7 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Скотт Лоутон (19-я, 23-я минута), Роберт Хагг (28), Джеймс Ван Римсдайк (37) и Шон Кутюрье (41, 59). У проигравших дублем отметился Александр Овечкин (11, 25), еще по шайбе забросили Том Уилсон (17) и Никлас Бэкстрём (40). На счету Овечкина также две результативные передачи.