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НХЛ

Четыре очка Овечкина не спасли "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ с "Филадельфией"

Столичный клуб уступил со счетом 4:7
Защитник "Филадельфии" Филипп Майерс и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин AP Photo/Nick Wass
Описание
Защитник "Филадельфии" Филипп Майерс и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 7 февраля. "Вашингтон" проиграл "Филадельфии" со счетом 4:7 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Скотт Лоутон (19-я, 23-я минута), Роберт Хагг (28), Джеймс Ван Римсдайк (37) и Шон Кутюрье (41, 59). У проигравших дублем отметился Александр Овечкин (11, 25), еще по шайбе забросили Том Уилсон (17) и Никлас Бэкстрём (40). На счету Овечкина также две результативные передачи.

В турнирной таблице Восточного дивизиона "Филадельфия" занимает второе место, набрав в 13 матчах 18 очков. "Вашингтон" с 15 очками после 12 игр идет третьим.

В следующем матче команды вновь встретятся друг с другом, игра пройдет 10 февраля.

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