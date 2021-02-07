Мексиканский клуб "Тигрес" стал первым финалистом клубного чемпионата мира

ТАСС, 7 февраля. Мексиканский клуб "Тигрес" одержал победу над бразильским "Палмейрасом" со счетом 1:0 в полуфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу. Соревнования проходят в Катаре.

"Бавария" сыграет с "Аль-Ахли" в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу

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Мяч на 54-й минуте c пенальти забил Андре-Пьер Жиньяк.

Клуб из Мексики впервые в истории пробился в финал клубного чемпионата мира.

В финале "Тигрес" встретятся с победителем матча между германской "Баварией" и египетским "Аль-Ахли", встреча пройдет 8 февраля.

Ранее в воскресенье в матче за пятое место катарский "Аль-Духаиль" обыграл "Ульсан" из Южной Кореи со счетом 3:1. Матч стал первым в истории клубных чемпионатов мира, на котором в качестве главного арбитра работала женщина - Эдина Алвес Батиста из Бразилии.