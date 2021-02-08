В Мельбурне стартует Australian Open

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Матчи основной сетки первого в 2021 году теннисного турнира серии Большого шлема стартуют в понедельник. 109-й по счету Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) пройдет в Мельбурне и завершится 21 февраля финальным матчем в мужском одиночном разряде.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса были отменены или перенесены ряд турниров, из-за чего теннисный календарь немного сдвинулся. Australian Open был перенесен с января на февраль. Все теннисисты вынуждены были пройти обязательный карантин в Австралии. Значительная часть игроков была отправлена на двухнедельную изоляцию, поскольку в самолетах находились зараженные коронавирусом пассажиры.

В отличие от Открытого чемпионата США, который состоялся в сентябре 2020 года, Australian Open пройдет в присутствии болельщиков. Теннисные корты каждый день смогут посещать 30 тыс. зрителей. Общий призовой фонд турнира составит $54,5 млн.

С 2 по 7 февраля в Мельбурне проходил Кубок Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Победу в нем одержала сборная России в составе Даниила Медведева, Андрея Рублева, Евгения Донского и Аслана Карацева. Медведев не проиграл ни одной одиночной встречи и продолжил серию побед, которая насчитывает 14 матчей. Последний раз россиянин уступил в конце октября на турнире в Вене южноафриканцу Кевину Андерсону, а последовавшая за этим череда побед включила в себя титулы на турнире серии "Мастерс" в Париже и на Итоговом турнире АТР.

24-летний россиянин, посеянный на Australian Open под четвертым номером, в первом круге сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом. Рублев, получивший 7-й номер посева, на старте турнира встретится с немцем Янником Ханфманом. Два сильнейших российских теннисиста попали в одну четверть сетки и в случае успешного прохождения первых раундов сыграют между собой уже в 1/4 финала.

19-я ракетка турнира Карен Хачанов в первом круге встретится с австралийцем Александаром Вукичем, Карацев сыграет с итальянцем Джанлукой Магером, Роман Сафиуллин - с белорусом Ильей Ивашко. 20-кратный чемпион турниров Большого шлема Роджер Федерер не успел полностью восстановиться после операции и пропустит Australian Open. Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, несмотря на травму спины, пока не заявлял об отказе от участия в турнире. Первый номер рейтинга, восьмикратный победитель Australian Open и действующий обладатель титула Новак Джокович в первом круге сыграет с французом Жереми Шарди.

Павлюченкова сыграет с Осакой

В женском одиночном разряде российские теннисистки не входят в число фаворитов. Самая титулованная россиянка из числа действующих спортсменок, двукратная победительница турниров Большого шлема Светлана Кузнецова (37-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации) в первом круге встретится с Барборой Стрыцовой из Чехии. Анастасия Павлюченкова на старте сыграет с третьей ракеткой мира японкой Наоми Осакой.

Занимающая самую высокую позицию в рейтинге WTA среди россиянок Екатерина Александрова (29-я сеяная турнира) в первом круге встретится с Мартиной Тревизан из Италии. В случае побед в первых двух матчах 26-летняя россиянка в третьем круге сыграет с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.

Другие матчи первого круга с участием россиянок: Маргарита Гаспарян - Гарбинье Мугуруса (Испания, 14); Людмила Самсонова - Паула Бадоса (Испания); Дарья Касаткина - Кэти Бултер (Великобритания); Валерия Савиных - Ализе Корне (Франция); Анастасия Потапова - Элисон Риск (США, 24); Вера Звонарева - Елена Рыбакина (Казахстан, 17); Вероника Кудерметова (32) - Марта Костюк (Украина); Варвара Грачева - Анна Блинкова.

23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс в первом раунде сыграет с немкой Лаурой Зигемунд. 39-летняя американка занимает 11-е место в рейтинге WTA. Уильямс на прошлой неделе выступала на турнире в Мельбурне и дошла до полуфинала, где должна была сыграть с Барти. Однако американская теннисистка снялась с соревнований, сославшись на травму плеча.

Победительницей прошлогоднего Australian Open стала американка София Кенин, которая является уроженкой Москвы. Она занимает четвертую строчку рейтинга WTA. В первом круге 22-летняя спортсменка сыграет с австралийкой Мэддисон Инглис.

Из россиян Australian Open выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005). В женском одиночном разряде выиграть турнир удавалось только одной россиянке. В 2008 году это сделала Мария Шарапова.