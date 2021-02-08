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Футбол во Франции

Главный тренер "Монако" назвал Головина фантастическим футболистом

В матче с "Нимом" россиянин оформил хет-трик и сделал результативную передачу

ТАСС, 8 февраля. Главный тренер "Монако" Нико Ковач назвал российского полузащитника Александра Головина фантастическим футболистом и лучшим игроком матча чемпионата Франции с "Нимом". Комментарий Ковача приводит пресс-служба клуба.

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В воскресенье "Монако" обыграл "Ним" со счетом 4:3. Головин оформил хет-трик и сделал результативную передачу.

"Он фантастический игрок, я очень рад победе и рад за него, - сказал Ковач. - Это был его первый матч в стартовом составе за долгое время. У него невероятное качество удара и передачи. Он лучший игрок матча, в этом нет никаких сомнений".

Головин впервые с августа вышел в стартовом составе "Монако". Он пропустил несколько месяцев из-за травмы.

"Важно обратить внимание на его постепенное возвращение после перенесенной серьезной травмы. Мы хотим быть очень осторожными, идти шаг за шагом. Делать выбор стартового состава непросто, но для нас хорошо, что есть конкуренция. Каждый должен выкладываться на полную", - отметил специалист.

В турнирной таблице чемпионата Франции "Монако" занимает четвертое место, набрав 48 очков. В следующем туре подопечные Ковача 14 февраля примут "Лорьян".

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