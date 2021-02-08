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Клуб "Тампа-Бэй Бакканирс" с Томом Брэди выиграл Супербоул

В финальном матче NFL "Бакканирс" победили прошлогоднего чемпиона "Канзас-Сити Чифс"
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Описание
Эрик Чёрч и Джазмин Салливан
© AP Photo/David J. Phillip
© AP Photo/Lynne Sladky
© AP Photo/David J. Phillip
© AP Photo/Ashley Landis
The Weeknd
© AP Photo/David J. Phillip
Том Брэди
© AP Foto/Mark LoMogli
© AP Photo/Chris O'Meara
Том Брэди и Патрик Махоумс
© AP Photo/David J. Phillip

ТАСС, 8 февраля. Клуб "Тампа-Бэй Бакканирс" победил "Канзас-Сити Чифс" в Супербоуле - финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL). Решающая игра сезона в американском футболе прошла на арене "Рэймонд Джеймс Стэдиум" в Тампе (штат Флорида) и завершилась со счетом 31:9.

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"Тампа-Бэй" завоевал свой второй Супербоул, до этого клуб побеждал в 2002 году. "Канзас-Сити" выиграл решающий матч прошлого сезона, также на счету клуба победа в 1969 году. Рекордсменами NFL являются "Питтсбург Стилерз" и "Нью-Ингленд Пэтриотс", на счету которых по шесть побед. На одну больше стало у 43-летнего квотербека "Тампы" Тома Брэди, шесть титулов он завоевал в составе "Пэтриотс", в "Бакканирс" перебрался в 2019 году. Всего он участвовал в десяти финальных матчах, что является рекордным показателем.

Прошедший Супербоул стал 55-м по счету. Впервые он прошел в 1966 году, когда Национальная футбольная лига и Американская футбольная лига договорились об объединении. С тех пор в решающем матче сезона встречаются лучшие команды каждой из конференций. "Тампа-Бэй" получил кубок имени Винса Ломбарди, названный в честь легендарного тренера, под чьим руководством клуб "Грин-Бей Пэкерс" выиграл два первых Супербоула (1966, 1967).

"Тампа-Бэй Бакканирс" - первая команда в истории НФЛ, сыгравшая в Супербоуле на домашнем стадионе. Решение о месте проведения матча принималось в 2016 году. Игра изначально должна была пройти в Лос-Анджелесе, но из-за проблем с возведением стадиона позднее решили отдать Супербоул Тампе. Из-за пандемии на 75-тысячном стадионе присутствовали около 25 тыс. зрителей (рекордно низкая посещаемость Супербоула), при этом порядка 7,5 тыс. из них - приглашенные работники сферы здравоохранения. "Рэймонд Джеймс Стэдиум" в третий раз принимал Супербоул.

Главный матч сезона

NFL - самая популярная, богатая и посещаемая лига в мире. Перерывы в финальном матче считаются главной рекламной площадкой на американском телевизионном рынке - размещение 30-секундного ролика в этом году стоило порядка $5,5 млн.

Супербоул показывают в порядке очереди три телеканала - NBC, Fox и CBS, в нынешнем году трансляция в США прошла в эфире CBS.

Также Супербоул известен музыкальными выступлениями мировых звезд в перерыве между второй и третьей четвертями игры. В этом году хедлайнером шоу был канадский исполнитель The Weeknd. Право исполнить гимн США перед матчем получили Эрик Чёрч и Джазмин Салливан.

 

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