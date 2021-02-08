Клуб "Тампа-Бэй Бакканирс" с Томом Брэди выиграл Супербоул

"Тампа-Бэй" завоевал свой второй Супербоул, до этого клуб побеждал в 2002 году. "Канзас-Сити" выиграл решающий матч прошлого сезона, также на счету клуба победа в 1969 году. Рекордсменами NFL являются "Питтсбург Стилерз" и "Нью-Ингленд Пэтриотс", на счету которых по шесть побед. На одну больше стало у 43-летнего квотербека "Тампы" Тома Брэди, шесть титулов он завоевал в составе "Пэтриотс", в "Бакканирс" перебрался в 2019 году. Всего он участвовал в десяти финальных матчах, что является рекордным показателем.

Прошедший Супербоул стал 55-м по счету. Впервые он прошел в 1966 году, когда Национальная футбольная лига и Американская футбольная лига договорились об объединении. С тех пор в решающем матче сезона встречаются лучшие команды каждой из конференций. "Тампа-Бэй" получил кубок имени Винса Ломбарди, названный в честь легендарного тренера, под чьим руководством клуб "Грин-Бей Пэкерс" выиграл два первых Супербоула (1966, 1967).

"Тампа-Бэй Бакканирс" - первая команда в истории НФЛ, сыгравшая в Супербоуле на домашнем стадионе. Решение о месте проведения матча принималось в 2016 году. Игра изначально должна была пройти в Лос-Анджелесе, но из-за проблем с возведением стадиона позднее решили отдать Супербоул Тампе. Из-за пандемии на 75-тысячном стадионе присутствовали около 25 тыс. зрителей (рекордно низкая посещаемость Супербоула), при этом порядка 7,5 тыс. из них - приглашенные работники сферы здравоохранения. "Рэймонд Джеймс Стэдиум" в третий раз принимал Супербоул.