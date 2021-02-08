Российские промоутеры могут организовать бой Тайсон - Холифилд

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российские промоутеры могут принять участие в организации выставочного боксерского боя между американцами Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом. Об этом ТАСС заявил владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов.

"В ОАЭ будет форум, возможно, мы приурочим к нему громкое событие, - сказал Мурадов. - Мы разговаривали с Мэнни [Пакьяо], там достаточно сложно обстоит ситуация, в том числе и с подбором соперников. Идея с ним пока отлетела".

"Бой Тайсон - Холифилд было бы интересно посмотреть. Мы звонили, разговаривали, был детальный и предметный разговор. Мы готовы для этого боя предоставить площадку, у нас были свои интересы. Этот бой стоит минимум $30 млн, мы уже даже рассматривали площадку", - добавил собеседник агентства.

Холифилд и Тайсон провели два поединка в период с 1996 по 1997 год, в обоих победу одержал Холифилд. В первом случае Тайсон в 11-м раунде был отправлен в нокаут, по ходу второго боя его дисквалифицировали после двух укусов за уши соперника.

58-летний Холифилд завоевывал чемпионские пояса трех престижных версий - Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Он становился абсолютным чемпионом мира в первой тяжелой и супертяжелой весовых категориях. Холифилд трижды признавался лучшим боксером года по версии журнала The Ring (1987, 1996, 1997). В его активе 57 боев, 44 победы (29 - нокаутом), 10 поражений и две ничьи, еще один поединок был признан несостоявшимся.

54-летний Тайсон одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов WBC, WBA и IBF. В ноябре 2020 года Тайсон провел выставочный поединок против Роя Джонса - младшего, который завершился вничью.