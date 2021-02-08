Чемпион мира в прыжках в длину Меньков пропустил "Русскую зиму" из-за проблем с ахиллом

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков был вынужден отказаться от выступления на московском турнире "Русская зима" в воскресенье из-за боли в ноге. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Сергей Мочалов.

Меньков 7 февраля вышел на представление участников "Русской зимы", но после разминки принял решение не выступать.

"Александр был вынужден сняться с соревнований из-за боли в ахилле. Надеемся, что эта проблема не помешает выступить спортсмену на зимнем чемпионате страны в середине февраля", - сказал Мочалов.

В 2021 году 30-летний Меньков выходил на старт один раз. 16 января на региональном первенстве в Иркутске он занял первое место с результатом 7,90 метра. Этот спортсмен является действующим чемпионом России, в сентябре 2020 года в Челябинске он в лучшей попытке прыгнул на 8,06.