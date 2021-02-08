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Летние олимпийские виды спорта

Третий том антологии олимпийского движения выйдет после Игр в Токио

Ранее вышли два тома антологии, на страницах которой отмечены победные серии отечественных спортсменов и выдающиеся успехи зарубежных атлетов
Помощник президента РФ Игорь Левитин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Помощник президента РФ Игорь Левитин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Выпуск третьего тома "Антологии российского олимпийского движения" планируется после Олимпиады в Токио. Об этом рассказал на презентации антологии помощник президента РФ Игорь Левитин.

Презентация антологии проходит в Москве. Мероприятие посвящено 40-летию Олимпийских игр в Москве и 15-летию некоммерческой благотворительной организации "Фонд поддержки олимпийцев России", образованной по инициативе президента РФ Владимира Путина.

"Хочу поблагодарить людей, которые в течение 15 лет отдают личные деньги, чтобы поддерживать олимпийское движение. Есть проект еще одного тома, который выйдет уже после Олимпийских игр", - сказал Левитин.

Ранее вышли два тома антологии, на ее страницах отмечены победные серии отечественных спортсменов, выдающиеся успехи зарубежных атлетов - многократных чемпионов Олимпийских игр. Также представлена иллюстрированная хроника чемпионатов мира, проходивших в стране с XIX века до настоящего времени.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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