Матыцин: выпуск антологии олимпийского движения важен с точки зрения памяти и авторитета

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Выпуск двухтомной "Антологии российского олимпийского движения" важен с точки зрения сохранения памяти и авторитета отечественного спорта. Такое мнение на ее презентации высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Третий том антологии олимпийского движения выйдет после Игр в Токио

В понедельник в Москве проходит презентация антологии. Ее выпуск приурочен к годовщине старта зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. В антологии отмечены победы советских и российских спортсменов, выдающиеся успехи зарубежных атлетов - многократных чемпионов Олимпийских игр. Мероприятие посвящено 40-летию Олимпийских игр в Москве и 15-летию некоммерческой благотворительной организации "Фонд поддержки олимпийцев России", образованной по инициативе президента РФ Владимира Путина.

"Это очень важно, актуально с точки зрения авторитета нашего спорта и памяти, формирования культуры новых тренеров, спортсменов, организаторов, чтобы учитывать достижения и не повторять ошибок, гордиться нашим движением. Здесь уделено внимание крупным спортивным мероприятиям, которые вносят социально-экономические изменения в стране", - сказал Матыцин.