Решение CAS может повлиять на церемониальную часть Гран-при России "Формулы-1"

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Церемониальная часть Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" может претерпеть изменения в связи с санкциями Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организатора этапа АНО "Росгонки".

Перед началом гонки Гран-при исполняется гимн принимающей стороны. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна.

"На данный момент с учетом разъяснений Международной автомобильной федерации (FIA) по решению CAS в части автомобильного спорта и разъяснений Российской автомобильной федерации хотим сообщить следующее. Гран-при России является неотъемлемой частью чемпионата мира "Формулы-1, мы будем действовать в соответствии с опубликованным решением CAS. Решение касается не только спортсменов, но и церемониальной составляющей для организаторов, и если решение по нашим пилотам уже объявлено - они на протяжении срока решения вынуждены выступать под нейтральным флагом и без государственного гимна в случае победы, то изменения в церемониальной составляющей еще предстоит обсудить с FIA. Конкретику обязательно объявим, как только она будет зафиксирована между нами и FIA", - сообщили в пресс-службе.

Гран-при России в Сочи проводится с 2014 года. В феврале 2017 года контракт на проведение российского этапа "Формулы-1" был продлен до 2025 года. В предстоящем сезоне российский этап запланирован на 24-26 сентября. Во всех предыдущих гонках в Сочи победу одерживали представители команды "Мерседес".