{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции WADA против российского спорта
Обновлено 

Решение CAS может повлиять на церемониальную часть Гран-при России "Формулы-1"

Перед началом гонки исполняется гимн принимающей стороны
Гран-при России "Формулы-1" в Сочи Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Гран-при России "Формулы-1" в Сочи
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Церемониальная часть Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" может претерпеть изменения в связи с санкциями Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организатора этапа АНО "Росгонки".

На эту тему
ОКР рассмотрит возможность обжаловать решение CAS из-за процессуальных нарушений

Перед началом гонки Гран-при исполняется гимн принимающей стороны. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна.

"На данный момент с учетом разъяснений Международной автомобильной федерации (FIA) по решению CAS в части автомобильного спорта и разъяснений Российской автомобильной федерации хотим сообщить следующее. Гран-при России является неотъемлемой частью чемпионата мира "Формулы-1, мы будем действовать в соответствии с опубликованным решением CAS. Решение касается не только спортсменов, но и церемониальной составляющей для организаторов, и если решение по нашим пилотам уже объявлено - они на протяжении срока решения вынуждены выступать под нейтральным флагом и без государственного гимна в случае победы, то изменения в церемониальной составляющей еще предстоит обсудить с FIA. Конкретику обязательно объявим, как только она будет зафиксирована между нами и FIA", - сообщили в пресс-службе.

Гран-при России в Сочи проводится с 2014 года. В феврале 2017 года контракт на проведение российского этапа "Формулы-1" был продлен до 2025 года. В предстоящем сезоне российский этап запланирован на 24-26 сентября. Во всех предыдущих гонках в Сочи победу одерживали представители команды "Мерседес". 

Теги
Санкции WADA против российского спорта
Летние олимпийские виды спорта
Алия Мустафина руководит женской молодежной сборной России по спортивной гимнастике
Ранее двукратная олимпийская чемпионка была выведена из резервного состава национальной команды
Читать полностью