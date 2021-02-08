Алия Мустафина стала руководить женской молодежной сборной России по спортивной гимнастике

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Алия Мустафина начала исполнять обязанности старшего тренера женской молодежной сборной России по спортивной гимнастике. Об этом ТАСС сообщила старший тренер национальной команды и член президиума Федерации спортивной гимнастики России Валентина Родионенко.

15 января министр спорта РФ Олег Матыцин утвердил назначение Мустафиной на должность тренера молодежной сборной России. В тот же день Мустафина была официально выведена из резервного состава национальной команды.

"Сейчас со второго сбора Алия начала исполнять обязанности старшего тренера женской молодежной сборной, - сказала Родионенко. - Она очень серьезно провела уже один сбор с 15 января по 6 февраля, сейчас проводит второй. По положению, человек без достаточного стажа не может официально занять пост старшего тренера. Поэтому Алия ближайший год будет являться исполняющей обязанности".

Собеседница ТАСС заметила, что отечественная спортивная гимнастика очень нуждается в молодых специалистах. "А Мустафина очень хочет работать и с большим удовольствием это делает. Ее очень хорошо приняли все. Я думаю, что из Алии получится очень классный тренер, и не только молодежного состава", - заметила Родионенко.

"Мы помогаем ей по всем организационным вопросам, учим всему, а технически Алия очень грамотна. У нее прекрасная голова. Да, у ней еще и непростой характер, но именно такие люди добиваются результата, приход Мустафиной тренером в сборную очень дорогого стоит. У Алии очень хорошие амбиции, она знает, в каком направлении должна развиваться женская спортивная гимнастика", - считает собеседница ТАСС.

Мустафина также является двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр, трехкратной победительницей, четырехкратным серебряным и пятикратным бронзовым призером чемпионатов мира. На ее счету пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы, три золотые и одна серебряная награда Европейских игр - 2015.