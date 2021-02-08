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Кубок Первого канала по фигурному катанию

В Международном союзе конькобежцев допустили регулярное проведение Кубка Первого канала

Организованный для подготовки российских фигуристов к чемпионату мира турнир прошел с 5 по 7 февраля в Москве

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Проведение Кубка Первого канала по фигурному катанию на регулярной основе во многом будет зависеть от календаря Международного союза конькобежцев (ISU). Таким мнением с ТАСС поделился вице-президент ISU Александр Лакерник.

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Турнир прошел в Москве с 5 по 7 февраля. В первый день состоялся прыжковый фестиваль, 6-7 февраля в короткой и произвольной программах состязались две команды - "Красная машина" (капитан - Алина Загитова) и "Время первых" (капитан - Евгения Медведева). Победила команда Загитовой, набравшая 2 634,95 балла, в активе команды Медведевой 2 606,21 балла.

"Кубок понравился, хотя и были какие-то вещи, которые потребуется менять, - рассказал Лакерник. - В принципе такой турнир может стать регулярным, но если будет нормальный календарь, нужно будет понимать, как это будет в него вписываться, все не так просто. Не надо забывать, что в этот турнир вложился "Первый канал", если этого не будет, будет ли он интересен спортсменам? В этом году призовых у спортсменов намного меньше в связи с отсутствием чемпионата Европы, Гран-при. Это для них какая-то компенсация".

"Но придумывать интересные вещи можно, нужно подумать о том, как составляются команды. Я не критикую, все это проходило в первый раз, но тут есть, над чем подумать. Придумали такой вариант, можно было бы и другой придумать. Но зрителям это было интересно", - подчеркнул Лакерник.

Чемпионат мира в Стокгольме пройдет 22-28 марта.

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