Женский чемпионат мира по керлингу отменен из-за коронавируса

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Чемпионат мира по керлингу среди женщин, который должен был пройти в швейцарском Шаффхаузене с 19 по 28 марта, отменен из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всемирной федерации керлинга (WCF).

Это решение было принято в соответствии с решением Швейцарского местного управления здравоохранения, несмотря на усилия WCF, организаторов и Ассоциации керлинга Швейцарии разработать набор комплексных протоколов безопасности для проведения безопасного мероприятия. В настоящее время проводятся консультации с заинтересованными сторонами и партнерами для определения следующих шагов по завершении олимпийской квалификации. Различные варианты включают в себя перенос чемпионата мира или замену его альтернативным олимпийским квалификационным мероприятием. Кроме того, будут обсуждаться возможности проведения в Шаффхаузене будущего чемпионата мира.

"Наши сотрудники и местные организаторы неустанно работали над обеспечением безопасности всех наших спортсменов, официальных лиц, персонала и волонтеров, - сказала президент WCF Кейт Кейтнесс. - Мы крайне разочарованы тем, что спортсмены, которые так упорно трудились, чтобы побороться за титул чемпиона мира, не будут иметь такой возможности второй год подряд из-за отмены соревнований".

"Мы оценим все доступные нам варианты, чтобы завершить процесс женской квалификации сборных на зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года, и сделаем все возможное, чтобы она прошла на льду в виде соревнований", - добавила Кейтнесс.

Чемпионаты мира по керлингу среди мужчин и среди смешанных пар 2021 года состоятся, как и планировалось. Информация о протоколах безопасности для каждого мероприятия будет опубликованы в ближайшие недели.

Чемпионат мира по керлингу среди женщин 2020 года должен был пройти в Канаде с 14 по 22 марта, но также был отменен из-за коронавируса. Действующим чемпионом является сборная Швейцарии, россиянки на турнире 2019 года заняли пятое место.