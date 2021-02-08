{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Россия подаст заявку на проведение отборочного турнира по керлингу к Олимпиаде-2022

Олимпийские игры - 2022 пройдут с 4 по 20 февраля

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Федерация керлинга России (ФКР) подаст заявку на проведение отборочных турниров к Олимпийским играм в Пекине 2022 года. Об этом ТАСС сообщил президент ФКР Дмитрий Свищев.

Ранее в понедельник стало известно об отмене женского чемпионата мира из-за коронавируса. Турнир должен был пройти в Швейцарии.

"У нас уже есть положительный опыт, первые соревнования мы провели в Москве, - сказал Свищев. - Заболевших нет, участвовали 11 иностранных команд. Положительный опыт у нас есть, мы готовы провести любые отборочные соревнования. Мы подготовим письмо с предложением, что Россия готова".

"И ситуация с коронавирусом у нас не такая, международные соревнования в России проводятся. Мы готовы протянуть руку помощи Европе и миру", - добавил Свищев.

Олимпийские игры - 2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Зимние олимпийские виды спорта
Тренеры планируют заявить призера "Тур де Ски" лыжника Спицова на этап Кубка мира в Чехии
Читать полностью