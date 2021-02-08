ОКР постарается решить вопрос участия россиян в олимпийских тестовых соревнованиях

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) постарается при взаимодействии с Международным олимпийским комитетом решить вопрос по поводу возможности участия российских спортсменов в тестовых соревнованиях на объектах Игр. Об этом на презентации книги "Антология российского олимпийского движения" рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

"Нас беспокоит отсутствие для российских спортсменов тестовых соревнований в Токио. С МОК и международными федерациями мы изыскиваем возможность, чтобы компенсировать этот недостаток", - сказал Поздняков.

"Пандемия сыграла свою негативную роль. К Играм в Токио спортсмены вынуждены находиться в условиях, которые можно назвать, мягко говоря, необычными. Но спортсмены не отчаиваются, работают на своих базах, участвуют во внутрироссийских соревнованиях", - добавил он.

Поздняков напомнил, что в апреле и мае ожидается завершение квалификационных соревнований к Играм. "В настоящий момент из 350-380 спортсменов, которые поедут в Токио, 209 обрели свои лицензии. В розыгрыше остается более 40% лицензий", - отметил он.

"Наши спортсмены достаточно уверенно себя чувствуют в этом году. Огромная благодарность федерациям, которые в этих условиях сумели наладить работу. Результаты выступлений соответствуют нашим ожиданиям", - подчеркнул Поздняков.