Вера Звонарева не сумела выйти во второй круг Australian Open

ТАСС, 8 февраля. Российская теннисистка Вера Звонарева проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана в матче первого круга Australian Open - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу 21-летней казахстанки. Россиянка занимает 145-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), она попала на турнир по специальному рейтингу. Рыбакина располагается на 21-й позиции, у нее 17-й номер посева.

Звонаревой 36 лет, она дважды становилась финалисткой турниров Большого шлема - на Уимблдоне (2010) и US Open (2010). Лучшим результатом россиянки на Australian Open является выход в полуфинал (2009, 2011). Лучшим результатом Рыбакиной является выход в третий круг Australian Open (2020).

Во втором круге Рыбакина сыграет с француженкой Фионой Ферро (46-е место в рейтинге).

Australian Open завершится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин. Соревнования проходят в присутствии зрителей - на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).