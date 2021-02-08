Бородавко: лыжница Непряева сможет начать полноценные тренировки не раньше 20 февраля

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам россиянка Наталья Непряева, травмировавшая в конце января кисть, сможет взять палку в травмированную руку и приступить к полноценным тренировкам не раньше 20 февраля. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

29 января на этапе Кубка мира в шведском Фалуне Непряева упала и не смогла завершить гонку. Медицинское обследование показало перелом двух костей в кисти. Лыжнице потребовалась операция, которая прошла в Москве 31 января. Спустя несколько дней она вернулась в расположение команды.

"Наталья сейчас тренируется по отдельной программе, она уже встала на лыжи и катается с одной палкой. Ей уже сняли гипс с травмированной руки и поставили лангетку. Требуется время на восстановление, как-то ускорить заживление не удастся. Нужно выждать три недели, как сказал хирург, только после 20 дней после операции ей можно будет взять палку в руку", - сказал Бородавко.

"Раньше нет смысла, потому что костная мозоль на месте перелома не будет еще до конца сформирована. Мы обязательно проконсультируемся с хирургом, который оперировал Наталью. Если он скажет, что спортсменку обязательно должен посмотреть врач здесь в Италии, то мы обязательно съездим в травматологию. И если нужно будет сделать снимок, то, конечно, все сделаем", - добавил тренер.

Как ранее сказала ТАСС президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, Непряева будет включена в состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в германском Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта.

Непряева является бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, двукратным серебряным призером многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". В сезоне-2018/19 она заняла второе место в общем зачете Кубка мира, в сезоне-2019/20 - третье.