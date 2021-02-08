Зрительская аудитория "Формулы-1" в России увеличилась на 71% по сравнению с 2019 годом

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Телевизионная аудитория чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в России в 2020 году увеличилась на 71% по сравнению с сезоном-2019. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Из-за пандемии коронавируса календарь сезона 2020 года был сокращен с 22 гонок до 17, тогда как в 2019 году был проведен 21 Гран-при. В связи с этим суммарная аудитория гонок немного уменьшилась - 1,5 млрд человек против 1,9 млрд в 2019 году. Средняя аудитория одного этапа также снизилась - на 4,5% до 87,4 млн человек.

"Прошлый год был беспрецедентным для всех, и "Формуле-1" пришлось адаптироваться к вызовам, связанным с пандемией, - сказал исполнительный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали. - Мы провели 17 гонок, что многие считали невозможным. Цифры аудитории показывают силу и устойчивость нашего спорта. Мы увидели лишь незначительное сокращение телеаудитории, вызванное множеством причин, в первую очередь сокращенным и ограниченным календарем. Мы гордимся тем, что сделали в 2020 году, и знаем, что у нас есть невероятно сильная база поклонников и платформа аудитории, которую мы сможем увеличить в ближайшие годы".

Средний показатель во многом определялся тем фактом, что сезон проходил в Европе и Персидском заливе, поэтому часть аудитории была потеряна из-за отсутствия в ряде регионов собственного Гран-при и неудобного времени начала гонок для определенных стран. При этом в ряде стран был отмечен значительный прирост ТВ-аудитории по сравнению с 2019 годом: в Китае - на 43%, в Нидерландах - на 28%, в Великобритании - на 10%, в России - на 71%. Наибольшая ТВ-аудитория была зафиксирована на Гран-при Венгрии - 103,7 млн человек, что на 7% выше по сравнению с этой же гонкой в 2019 году.

Первый этап нового сезона "Формулы-1" пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.