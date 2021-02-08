Алексей Алексеев возглавил женскую сборную России по гандболу

ТАСС, 8 февраля. Алексей Алексеев стал главным тренером женской сборной России по гандболу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

До этого Алексеев был ассистентом главного тренера испанца Амброса Мартина, который был отправлен в отставку в декабре после неудовлетворительного результата сборной на чемпионате Европы (пятое место). Также в состав нового тренерского штаба вошли тренеры Ольга Акопян и Томаш Главаты, а также тренер-консультант Евгений Трефилов.

Алексееву 54 года, он занимается тренерской деятельностью с 2003 года. На протяжении 15 лет он возглавлял гандбольный клуб "Луч", в 2019 году стал тренером "Лады". В женской сборной России работает с сентября 2016 года, принимал участие в чемпионате Европы 2018 года, на котором россиянки выиграли серебряные медали, и чемпионате мира 2019 года, на котором стали бронзовыми призерами.

Подготовку к квалификационному турниру Олимпийских игр, который пройдет с 19 по 21 марта в венгерском Дьёре, российская команда начнет 22 февраля. Соперниками россиянок в борьбе за две путевки на Олимпиаду станут сборные Венгрии, Сербии и Китая.