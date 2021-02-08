На ЧМ не будет "пузыря", российские лыжники будут жить в одном отеле со шведами

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Организаторы стартующего 22 февраля в германском Оберстдорфе чемпионата мира по лыжным видам спорта не будут проводить турнир в формате "пузыря" и не поселят всех участников соревнований в одну, изолированную от посторонних гостиницу. Как сообщил ТАСС старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, команда будет жить в одном отеле со сборной Швеции.

"Сейчас мы находимся в Италии на горном сборе и оставшиеся до чемпионата мира дни будем находиться здесь, - отметил Бородавко. - 23 февраля на машинах отправимся в Оберстдорф, который находится в 280 километрах отсюда. Мы будем жить в отеле, который забронировали заранее, отдельного "пузыря" для спортсменов не будет. В той гостинице, где расположимся мы, будет жить и команда Швеции".

25 февраля на чемпионате мира пройдут первые лыжные гонки, будут разыграны два комплекта медалей в женском и мужском личном спринте классическим стилем.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 7 марта.