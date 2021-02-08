{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Тренеры планируют заявить призера "Тур де Ски" лыжника Спицова на этап Кубка мира в Чехии

Этап пройдет в Ново-Место с 20 по 21 февраля
Денис Спицов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Денис Спицов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Обладатель трех олимпийских медалей и бронзовый призер лыжной многодневки "Тур де Ски" 2021 года россиянин Денис Спицов с большой степенью вероятности выступит на последнем перед мировым первенством этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Ново-Место с 20 по 21 февраля. В первый день соревнований будут разыграны медали в женском и мужском личном спринте классическим стилем, 21 февраля определятся призеры в гонке на 10 км у женщин и на 15-километровке - у мужчин.

"Скорее всего, на этапе в Нове-Место будут выступать Денис Спицов, Мария Истомина, Александр Терентьев и Наталья Микрюкова", - сказал Бородавко.

Кроме них, в группу Бородавко также входят Александр Большунов, Андрей Собакарев, Алексей Червоткин, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева и Наталья Непряева.

Тренер другой группы российских лыжников Маркус Крамер ранее сообщил ТАСС, что из его спортсменов на этап в Ново-Место будут заявлены двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, олимпийский призер Юлия Ступак и призер чемпионата мира Глеб Ретивых.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в германском Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
ЧМ по хоккею в Риге
Роман Ротенберг: сборная России на чемпионате мира будет рассчитывать на игроков КХЛ
Мировое первенство пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня
Читать полностью