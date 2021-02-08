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Зимние олимпийские виды спорта

Финский лыжник Сухонен считает реакцию россиян на столкновение с Ретивых слишком резкой

В воскресенье Ретивых упал в полуфинале командного спринта на этапе Кубка мира в Швеции, столкнувшись на спуске с Сухоненом
Вернери Сухонен EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Описание
Вернери Сухонен
© EPA-EFE/KIMMO BRANDT

ТАСС, 8 февраля. Представители сборной России по лыжным гонкам слишком резко отреагировали на ситуацию с падением Глеба Ретивых в командном спринте на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне. Такое мнение высказал финский лыжник Вернери Сухонен, комментарий которого приводит газета Ilta-Sanomat.

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В воскресенье Ретивых упал в полуфинале командного спринта, столкнувшись на спуске с Сухоненом. Падение не позволило российской команде, в составе которой также выступал Сергей Устюгов, выйти в финал. Тренер сборной России Маркус Крамер обратился в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) в связи с этой ситуацией.

"Россияне много сделали по этому поводу. Однако ни разу никто не пришел ко мне, чтобы поговорить, - сказал Сухонен. - Я прочитал обо всем в СМИ. В России слишком резко отреагировали на эту ситуацию".

Ранее конфликтная ситуация возникла у россиянина Александра Большунова и финна Йони Мяки в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Лахти. Финский лыжник не дал Большунову себя обогнать на финишной прямой, сместившись в сторону российского лыжника и зацепив его лыжу. В ответ Большунов отмахнулся палкой, а после финиша въехал в соперника, сбив того с ног. Российскую команду дисквалифицировали, позднее Большунов извинился за поведение, но не изменил своего мнения о действиях Мяки.

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