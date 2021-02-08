Минспорт Подмосковья прокомментировал снятие ограничений на посещение мероприятий

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Проведение спортивных мероприятий в Московской области будет осуществляться практически без ограничений, но с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

В понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о том, что практически все ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом, сняты. По его словам, "спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных современных стандартов".

"У нас ограничений в части спорта в принципе не осталось, - сказал Терюшков. - Мы будем руководствоваться регламентами и тем, что Роспотребнадзор сделал. На основании этих рекомендаций мы будем проводить массовые мероприятия с участием зрителей. Речь идет о масочном режиме, соблюдении социальной дистанции и дезинфекции помещений".

Запрет на посещение соревнований из-за коронавируса в Московской области был введен с 21 октября, 14 декабря подмосковные власти разрешили зрителям посещать соревнования при условии соблюдения необходимых требований. Однако матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и другие соревнования проводились без зрителей. 18 января министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил ТАСС, что ведомство в ближайшее время должно получить положительный ответ на запрос в Роспотребнадзор о разрешении на проведение матчей КХЛ и других соревнований со зрителями.

"Процент допуска зрителей сейчас у нас не стоит, все будет по согласованию с Минспортом с учетом позиции Роспотребнадзора, в том числе местных отделений, если речь идет о муниципальных спортивных мероприятиях. По количеству зрителей мы будем исходить из пропускной способности залов и возможности обеспечить социальную дистанцию при рассадке зрителей. Это будет относиться ко всем видам спорта", - отметил министр спорта Подмосковья.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 200 203 случая заражения, в том числе 912 за последние сутки. Выздоровели 161 059 человек, умерли 4 036. Ранее Воробьев сообщал, что власти Московской области отменят все ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом, если число выявляемых случаев заражения снизится до менее чем 900 в день.

Спортивные клубы Московской области

В Тинькофф - Российской премьер-лиге Московская область представлена футбольным клубом "Химки". В третьем по силе дивизионе российского футбола, первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги, выступают "Знамя Труда", "Олимп-Долгопрудный", "Знамя" (Ногинск), "Металлург-Видное", "Сатурн" (Раменское) и "Химки-2".

В КХЛ выступают китайский "Куньлунь", принимающий своих соперников в Мытищах, подольский "Витязь" и омский "Авангард", играющий в Балашихе. В Мытищах в баскетбольной Евролиге и Единой лиге ВТБ выступают "Химки". В Молодежной хоккейной лиге в Мытищах играет "Атлант". В Красногорске выступает московское "Динамо", играющее в высшей лиге чемпионата России по хоккею с мячом.