Траньков: фигуристы Тарасова и Морозов справились с задачей на Кубке Первого канала

На Кубке Первого канала Траньков был комментатором, поддерживающим команду Евгении Медведевой "Время первых". При этом по жребию подопечные Транькова Морозов и Тарасова выступали в команде "Красная машина" под руководством Алины Загитовой. Эта команда в итоге стала победителем турнира.

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Евгения Тарасова и Владимир Морозов справились со своей задачей на Кубке Первого канала по фигурному катанию и показали достойное выступление. Такое мнение ТАСС высказал тренер пары Максим Траньков.

"Переживал за своих спортсменов. Все-таки эти соревнования проходят первый раз и всего раз в год, а со своими ребятами я каждый день вижусь на тренировках. Хотел, чтобы мои спортсмены откатались достойно", - сказал Траньков.

"В сложившейся ситуации их прокатами я доволен, хотя не все понравилось, выглядели тяжеловато, но они и постарше остальных ребят. На разминке я не мог присутствовать с ними как тренер. И перед выступлением они должны были сидеть в зоне команд, болеть за ребят, а не настраиваться на соревнования, на свой прокат, как обычно делают. Но с задачей они справились, Женя и Володя - молодцы, в этом сезоне они очень достойно катаются", - отметил Траньков.

Турнир прошел в России впервые, соревнования были организованы для фигуристов в качестве соревновательной компенсации в связи с отменой крупных международных турниров, в том числе чемпионата Европы в Загребе.