Траньков: фигуристы Тарасова и Морозов справились с задачей на Кубке Первого канала

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Евгения Тарасова и Владимир Морозов справились со своей задачей на Кубке Первого канала по фигурному катанию и показали достойное выступление. Такое мнение ТАСС высказал тренер пары Максим Траньков.
На Кубке Первого канала Траньков был комментатором, поддерживающим команду Евгении Медведевой "Время первых". При этом по жребию подопечные Транькова Морозов и Тарасова выступали в команде "Красная машина" под руководством Алины Загитовой. Эта команда в итоге стала победителем турнира.
"Переживал за своих спортсменов. Все-таки эти соревнования проходят первый раз и всего раз в год, а со своими ребятами я каждый день вижусь на тренировках. Хотел, чтобы мои спортсмены откатались достойно", - сказал Траньков.
"В сложившейся ситуации их прокатами я доволен, хотя не все понравилось, выглядели тяжеловато, но они и постарше остальных ребят. На разминке я не мог присутствовать с ними как тренер. И перед выступлением они должны были сидеть в зоне команд, болеть за ребят, а не настраиваться на соревнования, на свой прокат, как обычно делают. Но с задачей они справились, Женя и Володя - молодцы, в этом сезоне они очень достойно катаются", - отметил Траньков.
Турнир прошел в России впервые, соревнования были организованы для фигуристов в качестве соревновательной компенсации в связи с отменой крупных международных турниров, в том числе чемпионата Европы в Загребе.