Траньков: праздник фигурного катания на Кубке Первого канала не омрачил даже севший голос

На Кубке Первого канала Траньков был комментатором, поддерживавшим команду Евгении Медведевой "Время первых". При этом по жребию подопечные Транькова Тарасова и Морозов выступали в команде "Красная машина" под руководством Алины Загитовой.

"Кубок Первого канала оставил только положительные эмоции, атмосфера была замечательная, спасибо болельщикам. Получился настоящий праздник после вынужденного затишья в фигурном катании, - отметил Траньков. - Голос у меня сел, хорошо, что почти хватило до конца вечера. Силой жеребьевки получилось так, что я внес свою лепту в достижения команды-соперника, но это спорт, который дал мне две профессии - тренера и комментатора".