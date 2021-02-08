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Кубок Первого канала по фигурному катанию

Траньков: праздник фигурного катания на Кубке Первого канала не омрачил даже севший голос

Известный тренер был комментатором на турнире

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Кубок Первого канала оставил только положительные эмоции, турнир прошел в замечательной атмосфере. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, тренер спортивной пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

На Кубке Первого канала Траньков был комментатором, поддерживавшим команду Евгении Медведевой "Время первых". При этом по жребию подопечные Транькова Тарасова и Морозов выступали в команде "Красная машина" под руководством Алины Загитовой.

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"Кубок Первого канала оставил только положительные эмоции, атмосфера была замечательная, спасибо болельщикам. Получился настоящий праздник после вынужденного затишья в фигурном катании, - отметил Траньков. - Голос у меня сел, хорошо, что почти хватило до конца вечера. Силой жеребьевки получилось так, что я внес свою лепту в достижения команды-соперника, но это спорт, который дал мне две профессии - тренера и комментатора".

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