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Летние олимпийские виды спорта

Первый тренировочный сбор российских гандболисток начнется 22 февраля в Ростове-на-Дону

Ранее главным тренером женской сборной России по гандболу был назначен Алексей Алексеев

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу 22 февраля начнет первый тренировочный сбор под руководством нового главного тренера. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Алексей Алексеев.

Алексеев был назначен на пост главного тренера команды в понедельник по итогам исполкома Федерации гандбола России.

"Первый сбор команды стартует 22 февраля, соберемся на неделю в Ростове-на-Дону, - сказал Алексеев. - Затем там же 2-3 марта пройдет "Финал четырех" Кубка России. Дальше с 12 марта - второй сбор перед стартом олимпийской квалификации".

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