Алексеев рассчитывает на помощь и поддержку гандболисток сборной России

Алексеев был назначен на этот пост в понедельник на заседании исполкома Федерации гандбола России.

"Для любого тренера возглавить сборную - это мечта, тем более сборную с такими традициями, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Очень рад и постараюсь оправдать это доверие. В ближайших планах подготовка и участие в квалификационном олимпийском турнире, где мы должны попасть на Олимпиаду, а в апреле квалификация на чемпионат мира 2021 года. Эти два соревнования будут первыми официальными в моей карьере главного тренера, очень хочется пройти их успешно, чтобы первый блин не был комом, а дальше уже Олимпиада, но давайте будем идти поступательно".

"Планка у женской сборной всегда высокая, они олимпийские чемпионки, и это звание не дается просто так, эту планку требуется и хочется держать, и все болельщики этого ждут, - добавил Алексеев. - Не могу сказать, что все было очень плохо в том году, единственное поражение сборной Нидерландов на чемпионате мира отбросило нас на третье место, и единственно поражение от хозяек соревнований - сборной Дании отбросило нас на пятое место на чемпионате Европы. Да, конечно, это ошибки, тем не менее команда есть, сборная сильная. Будем работать, чтобы этих ошибок не допускать".

Ранее Алексеев был ассистентом главного тренера испанца Амброса Мартина, который был отправлен в отставку в декабре после неудовлетворительного результата сборной на чемпионате Европы (пятое место).

"Надеюсь, что никаких сложностей не должно возникнуть. Надеюсь на понимание и помощь спортсменок. У нас в команде очень много опытных игроков, олимпийских чемпионок, которые должны помочь мне как начинающему главному тренеру. Думаю, все будет хорошо, сработаемся", - заключил специалист.