Российские фигуристы выступят на ЧМ с подкорректированной эмблемой национальной федерации

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены выступят на чемпионате мира в Стокгольме с подкорректированной эмблемой Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом ТАСС сообщил президент ФФККР Александр Горшков.

"Сегодня мы получили из Международного союза конькобежцев согласованный вариант нашего предложения по эмблеме команды на предстоящий чемпионат мира. Наша эмблема будет использоваться на шевроне, на форме и на флаге команды. Это подкорректированный логотип нашей федерации, в котором убрано письменное название - ФФККР на русском и английском языках, они будут заменены на аббревиатуру на английском языке", - сообщил Горшков.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), российские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира только в нейтральном статусе, санкции продлятся до 16 декабря 2022 года. Атлетам запрещено носить форму с российским триколором, а в случае побед гимн страны должен быть заменен на другую музыку. При этом окончательное решение и по флагу, и по музыке остается за международными спортивными федерациями.

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме 22-28 марта. Призовой фонд турнира составит $868 тыс.