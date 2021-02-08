Баскетболист "Автодора" Мэйсон заменит игрока ЦСКА Джеймса на Матче звезд Единой лиги ВТБ

ТАСС, 8 февраля. Защитник саратовского "Автодора" Нэйт Мэйсон заменит баскетболиста московского ЦСКА Майка Джеймса в составе команды "Звезды мира" на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В понедельник Джеймс покинул расположение своего клуба по семейным обстоятельствам и отправился в США.

Джеймс выступает за ЦСКА с 2019 года, за это время он неоднократно признавался лучшим игроком тура Евролиги, один раз - лучшим игроком месяца. В составе ЦСКА он провел 48 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,6 очка, делая 3,4 подбора и 4,9 передачи.

Мэйсон выступает за "Автодор" с 2020 года. В составе команды он провел 16 матчей, в среднем набирая 15,9 очка, делая 2,1 подбора и 5,7 передач.