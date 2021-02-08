Федерация хоккея России продолжит борьбу за дисквалифицированного Кузнецова

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) будет помогать и бороться за права отстраненного российского нападающего Евгения Кузнецова. Об этом сообщил на пресс-конференции первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

В августе 2019 года Кузнецов был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин. Кузнецов имеет возможность выступать за "Вашингтон" в Национальной хоккейной лиге, которая не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Однако за сборную России спортсмен не может играть до 12 мая 2023 года.

"Конечно, мы всегда боремся за наших игроков. Здесь не все от нас зависит. Мы общаемся с юристами, изучаем ситуацию. Мы будем бороться и помогать ему как можем, но решение полностью за международной федерацией", - заявил Ротенберг.

Согласно новому кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), вступившему в силу 1 января, спортсмены, ранее дисквалифицированные за нарушения антидопинговых правил после обнаружения в пробах следов наркотических веществ (кокаина, героина, тетрагидроканнабинола и метилендиоксиметамфетамина (экстази)), могут претендовать на значительное сокращение срока наказания (до трех месяцев). Сокращение дисквалификации возможно только в том случае, если нарушение случилось во внесоревновательный период.