Федерация гандбола России признала неудовлетворительным выступление женской сборной на ЧЕ

Женская сборная России заняла пятое место на европейском первенстве в декабре 2020 года, прямо по ходу турнира главный тренер команды Амброз Мартин был отправлен в отставку.

"Одним из главных вопросов исполкома стало подведение итогов выступления сборных команд России на первенствах Европы и чемпионате мира, было важно разобраться в причинах неудачного выступления женской сборной на чемпионате Европы. Оценка этого выступления неудовлетворительная, - сказал Шишкарев. - Мы выразили вотум недоверия, подчеркну, что это не решение президента федерации. Да, я собрал заседание исполкома и поставил вопрос о разрыве контракта с Мартином, но решение мы принимали вместе".

"Через два дня после неудачной игры с Данией я направил Мартину пятистраничный документ, который написал сам. Он просил встречи со мной сразу после решения, но я взял паузу, чтобы аргументировано и компетентно, опираясь на мнение коллег, высказать свои претензии. Показать аргументы, по которым состоялась отставка. Прошло более двух месяцев, документ доставлен, но никакой реакции от него не последовало", - рассказал Шишкарев.