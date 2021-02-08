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Летние олимпийские виды спорта

Федерация гандбола России признала неудовлетворительным выступление женской сборной на ЧЕ

Российская команда заняла пятое место на европейском первенстве в декабре 2020 года

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) признал неудовлетворительным выступление женской сборной на чемпионате Европы. Об этом журналистам рассказал глава ФГР Сергей Шишкарев.

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Женская сборная России заняла пятое место на европейском первенстве в декабре 2020 года, прямо по ходу турнира главный тренер команды Амброз Мартин был отправлен в отставку.

"Одним из главных вопросов исполкома стало подведение итогов выступления сборных команд России на первенствах Европы и чемпионате мира, было важно разобраться в причинах неудачного выступления женской сборной на чемпионате Европы. Оценка этого выступления неудовлетворительная, - сказал Шишкарев. - Мы выразили вотум недоверия, подчеркну, что это не решение президента федерации. Да, я собрал заседание исполкома и поставил вопрос о разрыве контракта с Мартином, но решение мы принимали вместе".

"Через два дня после неудачной игры с Данией я направил Мартину пятистраничный документ, который написал сам. Он просил встречи со мной сразу после решения, но я взял паузу, чтобы аргументировано и компетентно, опираясь на мнение коллег, высказать свои претензии. Показать аргументы, по которым состоялась отставка. Прошло более двух месяцев, документ доставлен, но никакой реакции от него не последовало", - рассказал Шишкарев.

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Исполком ФГР прошел в понедельник в Москве. "Сегодня мы заслушали отчет о выступлении сборной со стороны [Алексея] Алексеева, который выполнял роль тренера-ассистента. Поговорили о причинах поражения, конечно, сборная выступила не на своем уровне, даже несмотря на потерю нескольких ключевых игроков - Анны Сень, Анны Вяхиревой, Елены Михайличенко. Но команда была укомплектована солидно, мы рассчитывали минимум на попадание в призеры", - добавил Шишкарев.

"Единогласным решением на олимпийский цикл [до Игр в Токио включительно] назначен Алексеев, нынешний руководитель команды "Лада". Все выглядит достаточно гармонично, представители трех клубов в составе тренерского штаба", - добавил Шишкарев.

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Шишкарев, Сергей НиколаевичЛетние олимпийские виды спорта
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