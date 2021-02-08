Шишкарев: Максимов звонил гандболистам во время ЧМ, после чего команда заиграла иначе

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Бывший тренер сборной России по гандболу Владимир Максимов во время чемпионата мира звонил игрокам национальной команды, что могло отразиться на их выступлении. Об этом глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев рассказал журналистам.

Российская сборная на чемпионате мира в Египте преодолела предварительный раунд и до последнего матча в группе сохраняла шанс на выход в плей-офф. В решающей встрече со шведами российские гандболисты уступили со счетом 20:34. Позднее Шишкарев заявил, что исполком ФГР сделает все необходимое, чтобы искоренить вмешательство в работу мужской сборной страны людей, которые к ней не причастны.

"У нас есть факты, что Максимов звонил игрокам, но мы не знаем содержание этих бесед. [Главный тренер сборной России Велимир] Петкович - очень корректный человек, он попросил возможность сначала поговорить с игроками. Но у меня есть подтверждение этих фактов, жаль, что не состоялся разговор глаза в глаза, но по возвращении Максимова с выездных игр мы встретимся с ним переговорной группой, чтобы обсудить произошедшее, - сказал Шишкарев. - Оценить степень влияния довольно достаточно сложно, никого мы не можем слушать и контролировать, но совершенно иначе заиграла команда после всех этих звонков и предложений каких-то тактических схем".

"К сожалению, это не первое совпадение. В 2005 году сборная вышла в следующий круг соревнований, а потом после приезда Владимира Салмановича команда развалилась. Это прецеденты, конечно, можно говорить, что это никак не влияет на игроков", - добавил Шишкарев.