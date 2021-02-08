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Допинг в спорте

Антидопинговое агентство Белоруссии подтвердило, что хоккеист Дьяков может выходить на лед

Ранее спортсмен был дисквалифицирован до 2 февраля 2021 года, но на основании нового кодекса Всемирного антидопингового агентства срок отстранения был сокращен
Кирилл Дьяков (справа) Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Кирилл Дьяков (справа)
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Национальное антидопинговое агентство (НАДО) Белоруссии получило ответ от Международной федерации хоккея (IIHF), согласно которому дисквалификация за нарушение антидопинговых правил российского хоккеиста Кирилла Дьякова досрочно завершилась, и с 1 января он может выходить на лед в официальных матчах. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора НАДО Белоруссии Вадим Грабовский.

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Допинг-тест Дьякова, выступавшего за владивостокский "Адмирал", дал положительный результат на кокаин 2 ноября 2019 года. Во время расследования спортсмен сообщил IIHF, что наркотик был употреблен им во внесоревновательный период, в связи с чем нарушение антидопинговых правил не было квалифицировано как умышленное. Дьяков был дисквалифицирован на 15 месяцев - до 2 февраля 2021 года, однако 12 января он уже вышел на лед в составе команды "Юность" (Минск) в матче чемпионата Белоруссии против "Могилева". В пресс-службе "Юности" в пятницу ТАСС сообщили, что Дьяков был заявлен на основании полученной из IIHF трансферной карты.

"Агентство сделало запрос в IIHF о возможности участия спортсмена в соревнованиях, - рассказал Грабовский. - Согласно ответу IIHF, спортсмену на основании статьи 10.2.4. Всемирного антидопингового кодекса был сокращен срок дисквалификации до трех месяцев, и с 1 января он допущен к участию в соревнованиях. Информация об этом будет в ближайшее время обновлена на сайте IIHF. При таких обстоятельствах в действиях хоккеиста Кирилла Дьякова нарушения запрета на участие во время срока дисквалификации или временного отстранения не усматривается".

Согласно новому кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), вступившему в силу 1 января, спортсмены, ранее дисквалифицированные за нарушения антидопинговых правил после обнаружения в пробах следов наркотических веществ (кокаина, героина, тетрагидроканнабинола и метилендиоксиметамфетамина (экстази)), могут претендовать на значительное сокращение срока наказания (до трех месяцев). Сокращение дисквалификации возможно только в том случае, если нарушение случилось во внесоревновательный период.

Дьяков стал первым российским спортсменом, отбывавшим наказание за употребление кокаина, кому было разрешено досрочно возобновить карьеру после вступления в силу нового Всемирного антидопингового кодекса. Два других россиянина - хоккеисты Евгений Кузнецов и Илья Алтыбармакян - продолжают оставаться дисквалифицированными. Кузнецов имеет возможность выступать за "Вашингтон" в Национальной хоккейной лиге, которая не подчиняется кодексу WADA. Однако за сборную России спортсмен не может играть до 12 мая 2023 года.

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