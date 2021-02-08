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Фигурное катание

Жулин: форма с измененной эмблемой не повлияет на выступления российских фигуристов на ЧМ

Соревнования пройдут 22-28 марта в Стокгольме

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Внесение изменений в эмблему Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), которая будет расположена на флаге и форме российских фигуристов на чемпионате мира - 2021, не должно повлиять на их выступления. Такое мнение ТАСС высказал тренер Александр Жулин.

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В понедельник президент ФФККР Александр Горшков сообщил ТАСС, что на форме и флаге российской команды будет располагаться "подкорректированная эмблема национальной федерации". По его словам, с логотипа убрано письменное название - ФФККР на русском и английском языках, в измененной версии на нем будет расположена аббревиатура на английском языке. Чемпионат мира пройдет в Стокгольме 22-28 марта.

"Мне без разницы [какая будет эмблема], лишь бы все хорошо катались, - сказал Жулин. - На меня это психологически точно не повлияет - я уже две Олимпиады прошел без флага и гимна. Все прекрасно понимают, что мы из России. Для меня вообще это никакой роли не играет".

"С подопечными на этот счет не говорил. И не собираюсь. Они взрослые люди, все прекрасно понимают", - добавил собеседник агентства.

Жулин является тренером чемпионов Европы - 2020 в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, которые восстанавливаются к финалу Кубка России. Турнир пройдет с 27 февраля по 2 марта в Москве на арене "Мегаспорт". Состав на чемпионат мира определится после финала Кубка России, для участия в нем пока отобрались только чемпионы страны: Анна Щербакова, Михаил Коляда, пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов и танцевальный дуэт Александра Степанова - Иван Букин.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), российские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира только в нейтральном статусе, санкции продлятся до 16 декабря 2022 года. Атлетам запрещено носить форму с российским триколором, а в случае побед гимн страны должен быть заменен на другую музыку. При этом окончательное решение и по флагу, и по музыке остается за международными спортивными федерациями.

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