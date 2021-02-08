Хованцев ждет от Губерниева извинений за оскорбления ветеранов биатлона

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Комментатору "Матч ТВ" Дмитрию Губерниеву следует извиниться за оскорбительные высказывания в адрес ветеранов биатлона и непоследовательные оценки, которые он выставляет российским спортсменам. Об этом ТАСС заявил бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

В понедельник четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов на своем официальном сайте опубликовал открытое письмо в адрес Губерниева с просьбой прекратить словесные нападки и оскорбления спортсменов и тренеров национальной команды. Хованцев подписался под письмом.

"Зачем оскорблять Владимира Аликина - двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта и тренера? Все же нужно выбирать выражения. Ему надо держать себя в рамках приличия во время прямых эфиров и извиниться за свои слова в адрес достойных людей. При этом себя к числу пострадавших я не причисляю и не прошу извинений", - сказал Хованцев.

"Я не организатор этого письма, перед его публикацией просто спросили мое мнение, с которым я согласился. Надеюсь, что Губерниев будет вести себя более корректно в своих репортажах, но не призываю к тому, чтобы его убрали из эфира. Он должен понимать, что речь идет не об "Инстаграме", а о трансляциях, которые смотрят миллионы. Многие же верят тому, что он говорит", - добавил специалист.

Хованцев также припомнил Губерниеву историю четырехлетней давности, когда комментатор назвал свиньей французского биатлониста Мартена Фуркада, сбившего в гонке чемпионата мира Александра Логинова. Не нравится бывшему тренеру и непоследовательная оценка, которую выставляет комментатор российским биатлонистам.

"Могу привести пример с Ульяной Кайшевой. Сначала он говорил, что она никакая, что не понимает, кто ее поставил в эстафету, а как только она показывает хороший результат, тут же в воздухе переобувается. И таких моментов хватает", - отметил он.