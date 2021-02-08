Морозов: КХЛ ждет возвращения владивостокского "Адмирала" в следующем сезоне

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) находится на связи с руководством владивостокского "Адмирала" и ждет, что команда сыграет в следующем сезоне. Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов, чей комментарий приводит пресс-служба лиги.

КХЛ отправила письмо в "Адмирал" по поводу возможного участия клуба в чемпионате

"Адмирал" в апреле 2020 года года объявил о пропуске сезона-2020/21, поскольку бюджетные средства, которые должны были пойти на клуб, будут потрачены на борьбу с пандемией коронавируса.

"Лига находится на связи с руководством клуба, - сказал Морозов. - Мы ждем возвращения "Адмирала" в следующем сезоне. Во Владивостоке понимают, что необходимо сделать и какие документы предоставить. В данном случае все должно быть выполнено согласно регламенту, ждем от клуба дальнейших действий".

В сезоне-2019/20 "Адмирал" занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.