Олимпийский комитет Белоруссии получил приглашение от МОК на Игры в Пекине

МИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) направил Национальному олимпийскому комитету (НОК) Белоруссии официальное приглашение на зимнюю Олимпиаду, которая пройдет в феврале будущего года в Пекине. Об этом сообщил в понедельник на своем сайте белорусский Национальный олимпийский комитет, против руководства которого МОК в декабре прошлого года ввел санкции.

"Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на участие в XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Национальный олимпийский комитет отмечает, что белорусская сборная традиционно занимает ведущие позиции в зимних видах спорта. На Играх в Сочи и в Пхёнчхане белорусские спортсмены завоевали девять наград, семь из которых - золотые.

Исполком МОК 7 декабря наложил временные санкции на руководство Национального олимпийского комитета Белоруссии. Они будут действовать до февраля 2021 года, когда должны пройти очередные выборы руководства национального олимпийского комитета. Решение не отразится на спортсменах, они сохранили право представлять свою страну на Играх.

МОК запретил членам исполкома НОК Белоруссии принимать участие во всех своих мероприятиях, включая Олимпийские игры. Решение, в частности, распространяется на президента НОК Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко, который является первым вице-президентом НОК и отвечает за оперативную деятельность организации, и члена исполкома НОК Дмитрия Баскова, против которого были выдвинуты конкретные обвинения.