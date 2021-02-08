Морозов: ряд клубов Континентальной хоккейной лиги уже начали вакцинацию от коронавируса

"Нас часто спрашивают о вакцинации, подчеркну, что вакцинация является добровольной. Есть клубы, в которых уже проводят вакцинацию, еще в нескольких планируют делать после тестирования на иммунитет, и только не болевшим. Мы давно не опубликовывали цифры. На вечер 6 февраля в КХЛ переболели 572 человека, из которых 305 являются игроками, в настоящий момент в списке травмированных по причине COVID-19 находится один игрок", - сказал Морозов.

"Мы продлили программу тестирования игроков и сотрудников клубов, арбитров до конца сезона, во второй части чемпионата будут тестироваться только команды, которые продолжают борьбу за Кубок Гагарина. В плане заболеваемости в последний месяц выявляются единичные случаи. В само положение, регулирующее порядок проведения противоэпидемиологических мер, будут внесены изменения технического характера, связанные с особенностью проведения плей-офф. Положение зарекомендовало себя, налажены механизмы работы по нему в клубах. Было бы неправильным вносить кардинальные изменения или что-то упрощать, благодаря слаженной работе мы смогли провести этот регулярный чемпионат и готовимся к решающим играм", - отметил он.

Также Морозов подчеркнул, что лига ведет работу с Роспотребнадзором по вопросу увеличения допустимого числа зрителей на матчах: "КХЛ ведет работу с Роспотребнадзором в части, касающейся увеличения максимального числа болельщиков на трибунах. Ситуацию с каждым клубом будут прорабатывать индивидуально".

Старт розыгрыша Кубка Гагарина запланирован на 2 марта. На данный момент участие в нем от Восточной конференции обеспечили "Ак Барс" (Казань), "Авангард" (Омск), "Металлург" (Магнитогорск), "Салават Юлаев" (Уфа), "Трактор" (Челябинск), "Торпедо" (Нижний Новгород) и "Барыс" (Нур-Султан, Казахстан); от Западной - ЦСКА, СКА (Санкт-Петербург), "Динамо" (Москва) и "Локомотив" (Ярославль).