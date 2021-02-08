Соколовская рада, что Кондратюк и Самарин достойно проявили себя на Кубке Первого канала

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Тренер Светлана Соколовская довольна своими фигуристами Александром Самариным и Марком Кондратюком, достойно проявившим себя на командном Кубке Первого канала в Москве. Об этом Соколовская рассказала ТАСС.

Самарин и Кондратюк выступали на турнире за команду Евгении Медведевой. По итогам произвольной программы с тремя четверными прыжками лидировал Кондратюк (196,23 балла), Самарин, перенесший в начале сезона травму спины, а затем коронавирусную инфекцию, замкнул шестерку участников (166,04).

"Не хочу перечислять сложности этого сезона, которые приходится преодолевать Александру - они в целом ни для кого не секрет. Не хочется ни обещать чего-то на будущее, ни оправдываться за какие-то неудачи нынешнего сезона, - рассказала Соколовская. - Для меня как для тренера важно, что он остается в борьбе, не уходит в сторону, не снимается с соревнований - он бьется несмотря ни на что. Мы верим в него, мы гордимся им и знаем - он обязательно восстановится".

Тренер отметила важность выступления на командном турнире Кондратюка: "Это было классно, сильно, по-мужски, и огромная благодарность, что он попал на этот турнир, что у него, спортсмена, который только дебютировал на взрослом чемпионате России, была возможность проявить себя в командной борьбе - такие вещи открывают для спортсмена новые возможности. Но турнир завершен, сегодня новый день, новые задачи, впереди важнейший финал Кубка России. Марк продолжает трудиться, чтобы двигаться дальше".

Спортсмены готовятся к следующему старту, им станет финал Кубка России по фигурному катанию, который пройдет в Москве с 27 февраля по 2 марта.