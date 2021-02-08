{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Лига Хабиба Нурмагомедова планирует проводить турниры в США

Как заявил президент организации Шамиль Завуров, также есть планы на проведение турниров в Европе

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Лига Eagle Fighting Championship (EFC) рассматривает возможность проведения турнира в США. Об этом журналистам заявил президент организации Шамиль Завуров.

"У нас большие планы, и если получится, зайдем и в США, и в Европу, - сказал Завуров. - До конца года у нас очень плотный график, много боев. К тому же после пандемии тяжело где-то что-то проводить. Но как только все уляжется, выйдем и на американский рынок тоже".

Лига EFC принадлежит чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову.

Теги
ММАНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
Australian Open
Куницын: Медведев физически сильнее Поспишила и должен победить на старте Australian Open
Матч пройдет во вторник
Читать полностью