Лига Хабиба Нурмагомедова планирует проводить турниры в США

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Лига Eagle Fighting Championship (EFC) рассматривает возможность проведения турнира в США. Об этом журналистам заявил президент организации Шамиль Завуров.

"У нас большие планы, и если получится, зайдем и в США, и в Европу, - сказал Завуров. - До конца года у нас очень плотный график, много боев. К тому же после пандемии тяжело где-то что-то проводить. Но как только все уляжется, выйдем и на американский рынок тоже".

Лига EFC принадлежит чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову.