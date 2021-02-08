Куницын: Медведев физически сильнее Поспишила и должен победить на старте Australian Open

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Даниилу Медведеву достался самый сложный соперник в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в сравнении с другими российскими теннисистами, но он должен без особых проблем проходить в следующий раунд. Такое мнение ТАСС высказал тренер мужской сборной России Игорь Куницын.

Первая ракетка России Медведев во вторник сыграет в первом круге австралийского турнира с канадцем Вашеком Поспишилом, Андрей Рублев встретится с Янником Ханфманном из Германии, а Карен Хачанов - с австралийцем Александаром Вукичем.

"Сетка нормальная для наших ребят, - сказал Куницын. - У Дани самый непростой соперник в первом круге. Но если он будет играть как на Кубке ATP, то должен без особых проблем преодолевать этот барьер, тем более в пятисетовом матче. И физически Даня посильнее Поспишила - это объективно".

Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович.