Мустафина заявила, что для нее важно внести вклад в развитие спортивной гимнастики

ТАСС, 8 февраля. Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Алия Мустафина после назначения исполняющей обязанности старшего тренера молодежной сборной России заявила, что для нее важно внести вклад в развитие спортивной гимнастики. Об этом она написала в Instagram.

"Это очень крутой для меня шаг, было очень страшно, но только первую неделю, потом я втянулась и начала понимать, что к чему. Обещать ничего не буду, кроме того, что себя отдам этому делу, а в данный момент этим детям всю себя, все свои знания, буду делиться умениями и мыслями. И хочу сказать, я согласилась на эту работу не потому, что я мечтала и грезила этим, а потому что поняла, что желаю гимнастике лучшего, надеюсь, я смогу это дать", - написала Мустафина.

"Для меня стать тренером - это не про получать зарплату, для меня куда важнее внести вклад в развитие гимнастики. Когда ты делаешь что-то ради большой цели, а не ради своей выгоды, кажется, это должно привести к успеху", - добавила она.

Мустафина также является двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр, трехкратной победительницей, четырехкратным серебряным и пятикратным бронзовым призером чемпионатов мира. На ее счету пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы, три золотые и одна серебряная награда Европейских игр - 2015.