Нурмагомедов обсудит с Уайтом возможность возобновления карьеры в феврале

"Карьера? Дэйна честный, он придет к журналистам с тем сообщением, которое я отправил ему неделю назад. Я ему сказал, какого развития событий хочу. Не только в карьере, но вообще в легком весе. Нынешняя ситуация мне не нравится, не нужно у меня выведывать информацию, я ему сказал, что мне не нравится подвешенное состояние", - сказал Нурмагомедов.

"Бойцы только подрались и уже понимают, кто будет драться за пояс, они строят планы на июнь, чтобы разыграть титул. Дэйна мне сказал, что он еще не закончил. Я ему написал, что легкий вес должен двигаться, он мне сказал, чтобы я прилетал в конце февраля. Ему надо принять какое-то решение, но с любым решением я буду согласен", - добавил он.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием матери. Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защитил титул - в поединках против Конора Макгрегора, Дастина Порье и Гэтжи.