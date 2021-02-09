"Атлетико" впервые за девять матчей не смог победить в чемпионате Испании

ТАСС, 9 февраля. "Атлетико" на своем поле сыграл вничью с "Сельтой" в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев дублем отметился Луис Суарес (45-я и 50-я минуты), у гостей отличились Санти Мина (13) и Факундо Феррейра (89). Для Суареса этот гол стал 16-м в чемпионате, он лидирует в списке бомбардиров, опережая форварда "Барселоны" Лионеля Месси на три мяча.

Из-за заражения коронавирусом игру пропустили пять футболистов хозяев: Мусса Дембеле, Жоау Фелиш, Тома Лемар, Эктор Эррера и Марио Эрмосо.

"Атлетико" прервал серию из восьми побед в чемпионате, мадридский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 51 очко и опережая идущих следом "Барселону" и мадридский "Реал" на восемь очков, сыграв при этом на один матч меньше. "Сельта" не может победить шестую игру кряду (3 поражения, 3 ничьи), клуб располагается на 10-й строчке, имея в активе 26 очков.

В следующем туре подопечные Диего Симеоне 13 февраля на выезде сыграют с "Гранадой", "Сельта" в этот же день примет "Эльче".