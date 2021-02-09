Вратарь "Айлендерс" Варламов сделал третий шатаут в сезоне НХЛ

В ночь на вторник в матче против "Рейнджерс" он отразил все 30 бросков, его команда выиграла со счетом 2:0

ТАСС, 9 февраля. "Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Шайбы забросили Кейси Сизикас (52-я минута) и Мэтт Мартин (54). У "Айлендерс" все 30 бросков отразил российский голкипер Семен Варламов. Он сделал третий шатаут в восьми матчах сезона и стал первым вратарем в истории клуба, сумевшим дважды по ходу чемпионата отыграть на ноль в матчах против "Рейнджерс". Его визави Игорь Шестеркин сделал 28 сейвов. В составе "Рейнджерс" Артемий Панарин завершил матч с показателем полезности "-1", Павел Бучневич нанес два броска по воротам.

Главный тренер "Айлендерс" Барри Тротц вышел на чистое третье место в истории НХЛ по числу побед в регулярных чемпионатах, на счету 58-летнего специалиста стало 850 побед, он обошел Кена Хичкока. Больше только у главного тренера "Флориды" Джоэля Кенневилля (931) и девятикратного обладателя Кубка Стэнли Скотти Боумена (1 244). Тротц ранее тренировал "Нэшвилл" и "Вашингтон", с которым стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. В турнирной таблице Восточного дивизиона "Рейнджерс" идут на последнем, восьмом месте с 10 очками в 11 играх, "Айлендерс" занимают четвертую позицию с 12 очками после 11 матчей. Гол Дадонова не помог "Оттаве" "Оттава" на своем льду уступила "Эдмонтону" со счетом 1:3. Счет в матче открыл российский форвард столичной команды Евгений Дадонов. Защитники "Оттавы" Никита Зайцев и Артем Зуб очков не набрали. Коннор Макдэвид набрал 1 очко, Леон Драйзайтль - 2, нападающие "Эдмонтона" продолжают лидировать в списке бомбардиров чемпионата.

"Торонто" победил "Ванкувер" со счетом 3:1, несмотря на то, что уступил по броскам - 19:32. В составе победителей результативной передачей отметился Илья Михеев, Александр Барабанов очков не набрал и провел на льду около 8 минут - меньше всех среди нападающих. Американский форвард "Торонто" Остон Мэттьюс забросил шайбу в восьмом матче подряд и набрал 300-е очко в карьере.