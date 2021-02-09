Бледное состояние. Российские биатлонисты на чемпионате мира поборются за достоинство

Последние попытки российского биатлона оттолкнуться ото дна в лучшем случае позволяли ему сделать спасительный глоток воздуха. Груз накопившихся проблем каждый раз затягивал его обратно во мрак. Предстоящий чемпионат мира, безусловно, переломным не станет и разом не избавит многострадальный вид спорта от всех бед, однако позволит понять, в каком направлении он движется на этот раз. Правильный ли вектор развития был выбран новым руководством Союза биатлонистов России? Позволит ли он создать ту самую устойчивую основу, что не даст больше погружаться на дно? Ответы на эти вопросы будут даны после двух недель соревнований в словенской Поклюке. Выжать максимум Россыпи наград никто не ждет, успехом можно будет признать даже две-три медали любого достоинства. Куда важнее в нынешней ситуации другое — суметь выжать из спортсменов максимум. Новых лиц в основной команде за последние годы почти не появилось, все внимания вновь к уже давно знакомым именам — Александру Логинову, Матвею Елисееву, Светлане Мироновой, Ульяне Кайшевой. С резервом все настолько плохо, что одной из лучших в команде до сих пор остается Татьяна Акимова — 30-летняя биатлонистка, вернувшаяся в спорт после двухлетнего перерыва.

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Молодых тренерский штаб на чемпионат мира везти не стал, объяснив решение заботой об их неокрепшей психике. Надежда на психику олимпийского призера Сочи Евгения Гараничева, которому дали еще один шанс проявить себя, несмотря на череду блеклых результатов и скорый закат карьеры — во время турнира биатлонисту исполнится 33 года. В существующих условиях на первый план выходит именно работа тренеров. Все сильные и слабые стороны лидеров российского биатлона давно известны, точно так же известен и их потолок. Логинов — действующий чемпион в спринте, некогда второй по силе биатлонист мира, все остальные, за исключением Карима Халили и Ирины Казакевич, брали медали в Кубке мира. Иными словами, не все так безнадежно, нужно лишь внушить спортсменам, что они способны на подвиг. И должным образом подготовить их. Именно такая задача возложена на главного тренера сборной России Валерия Польховского и старших тренеров мужской и женской команд — Юрия Каминского и Михаила Шашилова. Спортсмены по ходу нынешнего сезона уже были неоднократно публично унижены за свои неубедительные результаты и антирекордные серии. Чемпионат мира для них — шанс поверить в себя, тем более что уже через год их ждет главный старт — Олимпийские игры в Пекине. Монохром Чемпионат мира пройдет в Поклюке — в альпийском отроге недалеко от словенского города Блед, известного своим озером. Соревнования продлятся с 10 по 21 февраля, в программе — 12 гонок. Зрителей уже привычно не будет — виной всему антиковидные ограничения. Специально к чемпионату мира организаторы изменили профиль трассы, сделав ее более сложной для прохождения, что вряд ли сыграет на руку российской команде. Нынешнему составу подходят трассы попроще, как в Антхольце, где российская команда успешно выступила в январе — перед тем как уйти на подготовку к чемпионату мира. А готовилась команда как раз в Поклюке, что может помочь приноровиться к новой трассе. Привыкать им придется и к новым комбинезонам — без национальной символики. Чемпионат мира по биатлону — в числе турниров, на которые распространяются санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), вступившие в силу в минувшем декабре. Они не позволяют российским спортсменам выступать с флагом, гербом и гимном страны.

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Под Бледом россияне выступят бледно — в качестве команды Союза биатлонистов России. Даже так — команды RBU (Russian Biathlon Union). Руководство Международного союза биатлонистов (IBU) проявило максимальную жесткость в вопросе применения санкций WADA. Использовать можно только аббревиатуру RBU, что вводит мораторий на слово "Россия" (Russia), при этом логотип СБР, который будет использоваться вместо национального флага, будет монохромным, чтобы не возникало ассоциации с триколором. В других видах спорта международные федерации столь сильно гайки не закручивали. На мужском чемпионате мира по гандболу россияне имели право на полное название национальной федерации и ее лого в цветах флага. В лыжных видах спорта разрешено выступать под флагом Национального олимпийского комитета. Впрочем, отстоять интересы России в IBU сейчас некому: СБР уже более трех лет ограничен в правах в международной федерации, потеряв там всех своих представителей. В составе российской команды есть четыре человека, которым к такому формату не привыкать. Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова три года назад уже были в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Пхёнчхане. И снова допинг До конца прошлой недели оставался открытым вопрос участия в чемпионате мира лидера российской сборной Логинова. Виной всему все те же санкции WADA. Агентство решило проверить, нет ли в заявке СБР на чемпионат мира биатлонистов, к которым остались вопросы со стороны антидопинговых служб. Оказалось, что нет, — команда была допущена к соревнованиям в полном составе.

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