Россиянка Самсонова впервые в карьере пробилась во второй раунд турнира Большого шлема

ТАСС, 9 февраля. Россиянка Людмила Самсонова победила испанку Паулу Бадосу в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open

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Встреча продолжалась 2 часа 39 минут и завершилась со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 7:5. Самсонова занимает 130-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее соперница - 70-е. 22-летняя россиянка впервые в карьере сумела преодолеть первый круг на турнирах серии Большого шлема.

В параллельном матче первого раунда Маргарита Гаспарян проиграла испанке Гарбинье Мугурусе со счетом 4:6, 0:6. 26-летняя россиянка занимает 127-е место в рейтинге WTA. Финалистка прошлогоднего розыгрыша Мугуруса располагается на 14-й позиции.

Самсонова и Мугуруса сыграют друг с другом во втором круге.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн. Соревнования проходят в присутствии зрителей - на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).