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Australian Open

Светлана Кузнецова одержала победу в первом раунде Australian Open

Россиянка обыграла Барбору Стрыцову из Чехии и во втором круге встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич

ТАСС, 9 февраля. Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла Барбору Стрыцову из Чехии в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

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Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2. 35-летняя россиянка занимает 37-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Стрыцова ниже на одну позицию.

Двукратная победительница турниров серии Большого шлема Кузнецова на Australian Open ни разу не проходила дальше четвертьфинала. В прошлом году она уступила во втором раунде.

34-летняя Стрыцова - полуфиналистка Уимблдона 2019 года, в Австралии ее лучший результат - четвертый раунд.

Во втором круге Кузнецова сыграет с 12-й ракеткой мира швейцаркой Белиндой Бенчич.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн. Соревнования проходят в присутствии зрителей - на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).

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