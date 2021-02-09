{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Australian Open

Даниил Медведев победил в матче первого круга Australian Open

Российский теннисист обыграл канадца Вашека Поспишила
Даниил Медведев AP Photo/Rick Rycroft
Описание
Даниил Медведев
© AP Photo/Rick Rycroft

ТАСС, 9 февраля. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл канадца Вашека Поспишила в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2, 6:4. Во втором круге Медведев сыграет с победителем матча Роберто Карбальес-Баэна (Испания) - Аттила Балаж (Венгрия).

24-летний Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема - выход финал Открытого чемпионата США в 2019 году. На прошлогоднем Australian Open он дошел до четвертого круга. 30-летний Поспишил идет на 63-й позиции в рейтинге ATP.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн. Соревнования проходят в присутствии зрителей - на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).

Теги
Australian Open
Футбол в России
"Спартак" подал иск на 2,6 млн рублей к испытывающему финансовые трудности "Тамбову"
Ранее тамбовский клуб подал заявление о банкротстве
Читать полностью