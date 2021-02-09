Даниил Медведев победил в матче первого круга Australian Open

ТАСС, 9 февраля. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл канадца Вашека Поспишила в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2, 6:4. Во втором круге Медведев сыграет с победителем матча Роберто Карбальес-Баэна (Испания) - Аттила Балаж (Венгрия).

24-летний Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема - выход финал Открытого чемпионата США в 2019 году. На прошлогоднем Australian Open он дошел до четвертого круга. 30-летний Поспишил идет на 63-й позиции в рейтинге ATP.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн. Соревнования проходят в присутствии зрителей - на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).